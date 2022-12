19:30 - Un gruppo di idee, nasce l'associazione di giovani under 30: coinvolti anche tranesi

19:30 - Un gruppo di idee. È questo il nome identificativo scelto da un gruppo di oltre 30 giovani under 30 provenienti dalle città di Bisceglie, Trani, Molfetta ed Andria, che hanno deciso di cooperare e dare vita ad un'associazione in grado di garantire Ioro una voce all'interno del Nostro Territorio.19:30 ha deciso di organizzare il suo primo evento partendo proprio dalla Nostra Terra, la Puglia, focalizzando l'attenzione sul mondo dell'impresa. Il 20 dicembre alle ore 19:00 presso le Vecchie Segherie Mastrototaro a Bisceglie 6 giovani imprenditrici e imprenditori pugliesi si confronteranno per cercare di comprendere, attraverso il racconto delle Ioro storie, le differenti sfide a cui si sono sottoposti, abbracciandone una comune: ha senso investire nella Nostra Puglia?