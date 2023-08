Il festival delle politiche giovanili, domenica e lunedì a Trani

Avvalendosi della coprogettazione con le realtà associative del territorio sono state avviate delle iniziative che hanno come obiettivo quello di rendere i giovani concreti protagonisti di un percorso di partecipazione nei processi decisionali locali.

Domenica 27 agosto e lunedì 28 agosto è in programma il Festival delle politiche giovanili, sviluppato in due giornate e che ripropone in città la Festa dei Popoli con la sua tavolata interculturale arricchita da musica e canti popolari.



L'evento si svolgerà tra Piazza Mazzini, via Nigrò, auditorium San Luigi. Per informazione e adesioni 348.7508703 prenotazionifestadeipopoli@gmail.com.

Nel mese di agosto è stato avviato un percorso partecipato dedicato ai giovani della Città di Trani.