Festival delle Politiche Giovanili, oggi spazio a giovani scrittori e a discussioni su temi d'attualità

Continua il Festival delle Politiche giovanili a Trani: oggi spazio ai libri di giovani scrittori e a discussioni su temi cardine dell'attualità. Per l'occasione saranno 3 le location scelte: via Nigrò, auditorium san Luigi e piazza Mazzini.In via Nigrò alle ore 18 si terrà la presentazione del libro di Emanuele Grittani "Il mazziere dei vinti", mentre alle 18.45 sarà presentata l'opera di Leonardo Delarge "Eroi e Fregature". Alle ore 18 nell'auditorium San Luigi sarà presentato il libro "Invisibili" di Ivan Baidak (alla presentazione sarà presente l'editore Alessio Rega) e alle 18.45 il blog di Carmen Torretta, blogger ed attivista di Libera. La serata sarà poi conclusa in piazza Mazzini con un dibattito sull'intelligenza artificiale(ore 19.30) e sull'inclusione (ore 20.15).Tutti gli eventi del Festival delle politiche giovanili sono gratuiti e a cura di Associazione Delfino Blu e della vastissima rete associativa cittadina.