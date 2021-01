238 gli attualmente positivi: anche a Trani un aumento dei contagi da "Covid- panettone"

"Registriamo un peggioramento della situazione epidemiologica in città con un aumento preoccupante di casi negli ultimi giorni ed interi nuclei familiari colpiti dal virus, particolare che deve far riflettere: l'aumento dei contagi appare diretta conseguenza di comportamenti poco cauti assunti nel periodo natalizio. Gli attualmente positivi sono 238". A dichiararlo sulla sua pagina Facebook è il sindaco di Trani Amedeo Bottaro.A livello nazionale già stamattina era stato annunciato un effetto chiamato "da covid- panettone" per cui il settanta per cento dei nuovi contagi sarebbe stato tradito dalla spesso incauta condivisione delle tavole natalizie pur in numero limtato, come se il vincolo di parentela potesse costituire una protezione magari benedetta dalle sante festività.Nulla di tutto questo: mascherine abbassate, distanze evidentemente mantenute con difficoltà e anche una sola mano contagiosa e il danno , anzi , i danni sono sempre più evidenti. Recriminare ora non serve; piuttosto spingere a una prudenza estrema laddove moltissimi sono evidentemente inconsapevoli portatori sani è suggerimento d'obbligo. Così come quello di sottoporsi al tampone a ogni minimo sospetto di contagio.