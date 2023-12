3 dicembre, oggi si celebra la giornata internazionale sulla disabilità

«Oggi 3 dicembre 2023 si celebra la giornata internazionale sulla disabilità. La Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata proclamata nel 1981 con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili.Dopo decenni di lavoro delle Nazioni Unite, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2006, ha ulteriormente promosso i diritti e il benessere delle persone con disabilità, ribadendo il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società.La Convenzione invita gli Stati ad adottare le misure necessarie per identificare ed eliminare tutti quegli ostacoli che limitano il rispetto di questi diritti imprescindibili. La Convenzione (Articolo 9, accessibilità) si focalizza sulla necessità di condizioni che consentano alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita e dello sviluppo.Anche l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile si fonda sul principio che nessuno sia lasciato indietro, qui ricomprese le persone con disabilità. In particolare l'Agenda mira a un rafforzamento dei servizi sanitari nazionali e al miglioramento di tutte quelle strutture che possano permettere un effettivo accesso ai servizi per tutte le persone. Sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di favorire l'integrazione e l'inclusione delle persone con disabilità permetterebbe un processo rapido verso uno sviluppo inclusivo e sostenibile, in grado di promuovere una società resiliente per tutti attraverso l'eliminazione della disparità di genere, il potenziamento dei servizi educativi e sanitari e definitiva, l'inclusione sociale, economica e politica di ogni cittadino. Purtroppo ancora oggi c'è tanto da fare bisogna combattere non solo contro le barriere architettoniche, ma anche barriere mentali dovuto anche al l'ignoranza, c'è la tendenza di escludere la persona diversamente abile da qualsiasi contesto o addirittura cercare di eliminare dal contesto di riferimento. A tal proposito questa giornata va ricordata per sensibilizzare tutti quanti a vedere la persona diversamente abile non come un ostacolo, ma come una risorsa con la speranza che con il tempo non sarà piu' necessario ricordare la giornata in quanto non ci sarà piu' nessun tipo di barriera».