75° anniversario del Corpo della Capitaneria di Porto, venerdì cerimonia a Trani

Powered by

Alla presenza della massime autorità civili, militari e religiose il Sindaco, in rappresentanza della cittadinanza tranese, donerà all'Ufficio una targa commemorativa in segno di riconoscenza per le attività svolte dal locale Ufficio del Corpo delle Capitanerie di Porto a favore della collettività.

Successivamente, alle ore 11:00 circa, presso l'Istituto superiore "A. Moro" di Trani si terrà una breve conferenza sulla storia marittima di Trani e l'evoluzione del porto, nonché sulla storia del Corpo delle Capitanerie di Porto e dell'Ufficio locale marittimo presente in città dal 1865.

Seguirà la presentazione ufficiale del Crest dell'Ufficio locale marittimo di Trani.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare

Venerdì 5 aprile alle ore 9:30 avrà luogo, presso la sede dell'Ufficio locale marittimo di Trani sito in via banchina al porto n.2, la celebrazione della manifestazione per il 75° anno di Comando militare dell'Ufficio da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto.