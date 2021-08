Nove positivi nella Bat dai tamponi di Ferragosto

Sono 103 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella giornata di Ferragosto in Puglia su 5.905 test processati da ieri. Non ci sono decessi in regione per la giornata di oggi.Nuovi casi per provinciaProvincia di Bari: 14Provincia di Bat: 9Provincia di Brindisi: 23Provincia di Foggia: 21Provincia di Lecce: 31Provincia di Taranto: 2Residenti fuori regione: 2Provincia in definizione: 1Sono in totale 4.235 le persone attualmente positive, 136 le persone ricoverate in area non critica, 23 le persone in terapia intensiva.Dati complessivi259.785 Casi totali3.085.424 Test eseguiti248.868 Persone guarite6.682 Persone deceduteCasi totali per provinciaProvincia di Bari: 96.566Provincia di Bat: 26.572Provincia di Brindisi: 20.531Provincia di Foggia: 45.968Provincia di Lecce: 28.687Provincia di Taranto: 40.108Residenti fuori regione: 917Provincia in definizione: 436