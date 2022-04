A Bisceglie arriva Erotika, quattro giorni sull'erotismo in una chiesa chiusa al culto

Sarà la chiesa dedicata a Santa Margherita a Bisceglie, nel nord Barese, a ospitare "Erotika" una quattro giorni dedicata all'erotismo.La chiesa del Tredicesimo secolo in cui non si celebra più messa da qualche tempo, si trasformerà a partire da venerdì prossimo nella sede in cui l'eros avrà la sua casa. Il 22 aprile alle tre del pomeriggio è prevista una sessione di disegno dal vero, dove 15 artisti provenienti da tutta la Puglia, ritrarranno dal vivo una modella. Sabato si comincerà con un workshop di fotografia a cura del fotografo biscegliese Giandomenico Veneziani e poi con un convegno sull'arte erotica giapponese in collaborazione con l'associazione barese "Momiji". Domenica sarà la volta di un concerto di musica classica, a cura del gruppo Fammifare, mentre don Matteo Losapio parlerà delle differenze tra erotismo artistico e pornografia. L'ultimo appuntamento della quattro giorni è fissato per lunedì 25 aprile quando saranno presentati i lavori delle prime due giornate. L'organizzazione è a cura dell'associazione Urca.