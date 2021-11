A breve il nuovo hub vaccinale di Trani: sarà al piano terra della tribuna dello stadio

Questa mattina il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, il commissario straordinario della Asl Bat, Alessandro delle Donne, e la responsabile del Servizio vaccinazione e del Servizio di igiene e sanità pubblica della Asl Bat, Patrizia Albrizio, hanno fatto un ulteriore sopralluogo nei locali non utilizzati al piano terra della tribuna dello stadio comunale.Diventeranno presto il nuovo hub vaccinale cittadino per consentire alla popolazione di ricevere quanto più rapidamente possibile la terza dose di vaccino.È unanime il convincimento che non si possa abbassare la guardia proprio ora. Trani, la città che più di tutte nella BAT ha contribuito al completamento della prima fase di vaccinazione, non si sottrarrà certo ora nell'offrire ai cittadini un servizio di fondamentale importanza per la salute di tutti.