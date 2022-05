A caccia di Damiano e dei Maneskin: beccati anche al mare!

Qui il video.

Ormai i fans sono appostati ovunque per riuscire a vederli: e alla fine Damiano e gli altri non si nascondono poi così tanto. Braccati come si conviene nello Star system, tra video e fotografie si riesce anche a vedere Damiano che desiste dal farsi il bagno e, zoppicante, raggiunge Victoria e Thomas in costume da bagno sulla terrazza di Villa ascosa affacciata sul mare. Ma del resto, così funziona da sempre.Per chi non è esattamente un fan di questo tipo di rock o di questo tipo di personaggi resta la speranza che queste presenze incentivino a investire sempre più sul futuro turistico di Trani, alla cui bellezza sempre meno personaggi del mondo dello spettacolo della moda e dell'imprenditoria sembrano resistere.