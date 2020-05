"A Casa in Salute!": dalla Asl idee e suggerimenti per prendersi cura dei bambini

La campagna di comunicazione "A Casa in Salute!" della Asl Bt propone idee, suggerimenti, spunti e riflessioni per avere cura di se stessi e del "noi" collettivo. Stare in salute infatti significa volersi bene, significa sostenere il sistema sanitario nazionale, significa fare parte di una comunità che si prende cura di se stessa. "A Casa in Salute!" è un appuntamento a tappe in cui a guidare sono i referenti clinici dei servizi ospedalieri e territoriali: anche con le restrizioni in corso e con le limitazioni che resteranno attive nella fase due, i servizi di assistenza continuano a essere di supporto con strumenti telematici e con il telefono.Una parte della campagna di comunicazione è dedicata ai bambini, che hanno dovuto cambiare le proprie abitudini: quali sono le indicazioni per vivere al meglio la casa, gli spazi di gioco e di svago? Quali le piccole regole di alimentazione che consentono di mangiare bene e sano? I bambini hanno bisogno di mantenere corrette abitudini di vita, di gioco e alimentari anche in casa, soprattutto in questa fase in cui manca la scuola come luogo di apprendimento e di socialità. Suggerimenti e idee per vivere in maniera sana e fare anche del cibo e dell'alimentazione corretta uno strumento di crescita, di scambio e di gioco". Nelle foto in basso, una scheda alimentare settimanale a cura della Asl Bt per bambini in età scolare in buona salute.