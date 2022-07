A fuoco rifiuti in via Malcangi, Cinquepalmi: "Segnalazioni ignorate da Amiu e Polizia locale"

«Questa è l'isola ecologica di Via Malcangi 263/265, aperta giorno e notte, a qualsiasi ora, da circa 2 anni. Tutti, residenti e non, conferiscono ogni giorno quello che vogliono indipendente dal giorno di raccolta perché i bidoni sono sempre lì. Chiaramente l'isola ecologica non autorizzata ma tollerata da Amiu e vigili urbani è aperta a chiunque voglia conferire rifiuti di qualsiasi genere. Sono state inviate numerose pec ai vigili urbani e all'Amiu, tutte rimaste inevase e tutte ignorate. Chiaramente i rifiuti stazionano per settimane intere». A parlare è l'ex consigliere Mariagrazia Cinquepalmi che aggiunge: «Oggi (ndr, ieri) si è sviluppato un incendio, rifiuti e bidoni bruciati. Sono intervenuti i vigili urbani e la situazione è quella che potete vedere. I bidoni abusivi che stazionano su suolo pubblico verranno rimossi? Gli abitanti del civico 263 e 265 si adegueranno al resto della popolazione tranese? A loro non si applica lo stesso regolamento? Perché le autorità competenti ignorano le segnalazioni, perché non intervengono? Chi risarcirà il muro ripristinato da poco dagli abitanti del civico 261?»