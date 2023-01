A Luna di Sabbia Federico Lotito e il suo "La punteggiatura non è il mio forte"

Il centro di questo ciclone non è il nucleo claustrofobico di un labirinto senza uscita né il termine invalicabile di una strada chiusa: con maestria Federico Lotito ci solleva dal pantano in cui i personaggi possono essere temporaneamente caduti e ci offre una prospettiva dall'alto che ci consente una visione d'insieme e, quindi, salvifica (Luciana De Palma).



Federico Lotito è nato e vive a Corato. Con SECOP Edizioni ha pubblicato due sillogi poetiche: nel 2015 "Gocce d'anima" e nel 2018 "E' passato un silenzio". È autore dei testi teatrali: "Don't try - il mio Hank", un libero adattamento di testi scritti da Charles Bukowski e "Sempre Madre" libero adattamento del film di Pedro Almodovar "Tutto su mia madre". È presente in diverse antologie di poesia e prosa. La punteggiatura non è il mio forte e la sua prima raccolta di racconti.

Luna di sabbia Ubik Trani presenta Federico Lotito "La punteggiatura non è il mio forte", Secop edizioni. Dialoga con l'autore Mariella Medea Sivo responsabile "I libri di Medea". L'appuntamento è per Sabato 28 gennaio alle ore 18:30.Come se fossimo dentro l'occhio del ciclone noi lettori ci lasciamo travolgere dalle spirali sempre più strette, sempre più dense delle storie qui narrate: solo alla fine ci sorprendiamo di come l'autore abbia saputo condurci con raffinata leggerezza all'inizio di ogni storia che finalmente possiamo riannodare intorno ai nostri sensi ormai più attenti nel cogliere dietro ogni parvenza una sostanza, dietro ogni ombra una forma, dietro ogni bagliore un'ombra.