A "Paese che vai" su Rai 1 questa domenica è di scena Trani con il castello Svevo

Domenica 23 aprile alle 9.40 su Rai1 l'Associazione Culturale Trani Tradizioni sarà presente nella trasmissione di Raiuno "Paesi che vai" condotto da Livio Leonardi.La puntata girata a Trani e Barletta vedrà impegnati i ragazzi dell'associazione in veste di Templari, Federico II con Beatrice, Re Manfredi e le sue nozze con la principessa Elena Comneno, presenti anche cavalieri, nobili e dame.Inoltre l'associazione ha già pronto il calendario degli eventi per questo 2023. Dopo tre anni di stop torna a rievocare nelle piazze della città di Trani con la settimana medioevale dal 4 al 6 agosto, tra cui includono gli eventi di Nox Templariorum il 4 agosto e con Le Nozze di Re Manfredi il 5 e 6 agosto. Diverse novità ci saranno quest'anno e che l'associazione si riserva di svelare prossimamente. Intanto domenica 7 maggio ci sarà l'annuncio delle Nozze di Re Manfredi con la Principessa Elena Comneno. Partendo dal Castello Svevo, e per le strade cittadine, l'araldo, accompagnato dagli sbandieratori, tamburi e cavalieri di Re Manfredi, andranno per le piazze della città ad annunciare le Nozze.Sabato 6 maggio in onore della Croce di Colonna che sosterrà presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie, l'associazione sarà impegnata con i Draghi giocolieri e mangiafuoco, in un suggestivo spettacolo di fuoco chiamato Ignis Crucis.Sabato 20 maggio sarà presente a Molfetta in occasione della festa dedicata a Santa Rita, con sbandieratori, timpanisti e lanciere.Domenica 4 giugno i timpanisti e sbandieratori accoglieranno i rappresentanti dell'AVIS di Santa Maria Capua Vetere e i rappresentanti della provincia di Pescara, gemellate con l'AVIS TraniSabato 10 giugno sarà ad Andria per la rievocazione storica di Sant'Antonio.Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, Sabato 22 e domenica 23 luglio sarà impegnata per la seconda edizione de I Tre Santi della Sagina, rievocazione storica dedicata ai Santi Martiri Patroni della Città di Bisceglie. Con la conferma del gruppo "I Bardomagno", dopo la numerosa affluenza di tanti giovani provenienti da diverse città d'Italia, suoneranno sia a Bisceglie che a Trani.L'associazione ritorna a Molfetta domenica 27 agosto con la rievocazione storica "Lo sbarco della Sacra Icona della Madonna dei Martiri"Per tutti i fine settimana di ottobre l'associazione sarà impegnata ad Altamura in collaborazione con il Gruppo Storico Normanno Saraceno e il loro villaggio medievale.Non Mancheranno i giochi di luci e fuoco e altre diverse novità.