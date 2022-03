A Palazzo delle Arti Beltrani "Meditazione in musica. Suoni di luce e di silenzio"

Una vera e propria meditazione in musica che abbraccia culture religiose differenti e distanti in cui il canto e la musica si fanno porta verso il silenzio e l'ascolto e insieme parlano una lingua non udibile, che esprime amore e saggezza. È ciò che attende i visitatori della mostra)., curata da Enrica Simonetti e promossa dai Poli biblio-museali di Puglia e dal Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia,il mezzosoprano, il fisarmonicistalo stesso artistain qualità di performer.Nei suoi "nomadismi spirituali e intellettuali alla ricerca di nuove geografie dell'arte e della vita", come suggerisce il sottotitolo della mostra, l'architetto, in arte Tarshito, ha contemplato delle performance con cadenza settimanale che arricchiranno sino al 24 aprile il percorso dei visitatori.prossima,, ispirandosi al mantraLa grande luce è in silenzio" (Maha joythiye mauna mantiram), sarà possibile assistere ad un nutrito programma sacro, pervaso dal principio che il potere trascendentale del canto innalza la frequenza vibratoria fino a raggiungere un più elevato livello spirituale. L'ascolto e il canto di preghiere in musica aprono infatti un varco nella trascendenza, verso la coscienza suprema, la purezza, la devozione e la fede. Si passerà da un'antichissima lode cristiana 'Altissima luce col grande splendore', tratta dal Laudario di Cortona, al canto ebraico 'Padre e Re nostro', da alcuni mantra induisti a canti armeni e di tradizione cristiano-ebraica e ortodossa. Canti sacri della tradizione occidentale e orientale interpretati dalla voce toccante e angelica del mezzosoprano, cantante di straordinaria versatilità. Il suo repertorio spazia dal canto antico alla liederistica contemporanea, dalla musica etnica al tango. Ha cantato come solista oratori e opere in prestigiosi festival in giro per il mondo (Germania, Congo, Russia, Albania, Francia). Per l'occasione sarà accompagnata dalla fisarmonica di, artista dalla carriera concertistica internazionale. Compositore di successo, è docente di Fisarmonica presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari. Ha al suo attivo varie pubblicazioni sia di testi che di CD.costruzione del 'realizzato da Geshe Lobsang Soepa, monaco buddhista dell'associazione Tso Pema Non-Profit;performance 'con Ida Mastromarino, Tito Di Pippo e Tarshito; chiude la serie di eventila performancecon la proiezione video di 'Sparks' di Firak Di Bello e il mantrayoga di Prabhu Das, Radhika e Tarshito.Per prenotare è disponibile la nuovache si può scaricare gratuitamente dagli store Apple e Google, sia per tablet che per smartphone, oppure cliccando il seguente link: https://www.palazzodelleartibeltrani.it/app-audioguida/ oppure telefonando al numero 0883500044 o mandando una e-mail a info@palazzodelleartibeltrani.it . È possibile acquistare i biglietti direttamente presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani.over 65, docenti, minori, studenti, associazioni convenzionate.Nel biglietto di ingresso è inclusa la visita alle collezioni della Pinacoteca Ivo Scaringi.