A Palazzo San Giorgio la presentazione del percorso biennale di alta specializzazione Its

Si è tenuta oggi 29 luglio presso Palazzo San Giorgio a Trani, la presentazione del percorso biennale di alta specializzazione ITS alla presenza dell'Assessore alle Attività Produttive Leo Amoruso, della Presidente della Fondazione ITS Giuseppa Antonaci e della Dott.ssa Marina Lalli, Presidente Federturismo.Formare figure professionali di alto livello per contribuire allo sviluppo turistico del territorio tranese e garantire un titolo di studio immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.Questo l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale di Trani, che già dal 2020 ha siglato un accordo di partnership con la Fondazione ITS per il Turismo ed i Beni Culturali della Puglia, che nasce a Lecce ed opera in tutta la regione.Gli ITS sono Accademy di Alta Specializzazione tecnologica istituite dal Ministero dell'Istruzione e costituiscono il segmento di istruzione terziaria professionalizzante. Rappresentano una alternativa all'Università, ma che ad essa può essere complementare.Il percorso di alta specializzazione biennale con focus "Wellness & spa Hospitality management" è questo: due anni di didattica laboratoriale ed esperienziale con il 40% del monte ore totale da svolgere in stage.Avrà avvio in autunno, entro il 31 ottobre 2022, ed è completamente gratuito (grazie al co-finanziamento della Regione Puglia e del ministero dell'Istruzione). Possono candidarsi ad entrare in aula giovani e/o professionisti individuati tramite apposite selezioni con test scritto, colloquio orale e valutazione dei titoli.La finalità dell'ITS, in stretta collaborazione con l'Amministrazione e con i rappresentanti dell'imprenditoria del territorio, in particolare Terme di Margherita di Savoia nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Marina Lalli, anche Presidente di Federturismo, che insieme a Confindustria e Federterme è partner del progetto, è preparare in modo completo la figura professionale in grado di gestire e promuovere centri e hotel benessere, beauty farm, SPA, centri termali e tutte quelle strutture legate al mercato della salute e del wellness.L'ITS Turismo è il primo ITS in Italia nel settore del management del turismo e dei beni culturali, un riconoscimento proveniente dal monitoraggio nazionale INDIRE, giunto anche in virtù dei livelli occupazionali raggiunti al termine dei percorsi formativi.Per ogni info su iscrizioni e modalità di accesso al biennio consultare il sito itsturismopuglia.it o direttamente il link https://www.itsturismopuglia.it/wellness-spa-hospitality-management/. La Segreteria è a disposizione telefonicamente allo 0832-700664 dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 17,00.