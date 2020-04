A Pasqua e Pasquetta in difesa

Ieri pomeriggio mi ha contattato un collega giornalista d'un paese limitrofo che durante la conversazione telefonica incentrata in gran parte sulla questione virus, ad un certo punto ha calato come un secchio d'acqua ghiacciata questa frase: "Temo che a Pasqua e Pasquetta ci "impesteremo". Faceva un chiaro riferimento al fatto che in quei due giorni corriamo il rischio che si creino assembramenti, che molti non resistano ed escano per la scampagnata, che i cazzeggiatori, gia' in servizio permanente per gran parte dell'anno, decidano che Pasqua e Pasquetta siano il momento giusto per scorazzare per Trani, rovinando quanto di "buono" fatto fin qui, sia dall'amministrazione, sia da noi cittadini.Freddato dalla frase del collega coratino, ho cercato d'indagare da fonti di Palazzo, cercando di tranquillizzare me stesso, il coratino ed i lettori. Posso quindi anticparvi che per quei due giorni verranno istituiti posti di controllo nuovi, coordinati da polizia locale ed altre forze dell'ordine. Ci sara' il ritorno dei due droni con pattuglia di polizia municipale al seguito e sorvolo di elicottero dei Carabinieri.Stringiamo i denti e stiamo in difesa. Il coratino stia tranquillo...