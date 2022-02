A Trani arriva la "Festa del cioccolato", dal 18 al 20 marzo

Un lungo fine settimana da venerdì 18 a domenica 20 Marzo in Piazza della Repubblica a Trani dove la "Festa del Cioccolato", la più gettonata kermesse sul vero cioccolato artigianale italiano, per gli appassionati della buona e soprattutto golosa alimentazione, fa tappa per la prima volta.Fra grandi classici, golose e irresistibili novità, il pubblico potrà degustare ed acquistare il miglior cioccolato artigianale lavorato secondo le ricette tradizionali tramandate di padre in figlio dai Maestri Cioccolatieri provenienti da tutta Italia.Come di consueto gli stand resteranno aperti dalle 10:00 del mattino fino a notte, per concedere ancora una volta un'occasione unica per gustare il buon cioccolato artigianale.Promossa dall'Associazione Cioccolatieri Choco Amore e con il Patrocinio del Comune, la Festa rispetterà tutte le normative anti contagio COVID-19 e l'intera area della festa sarà gestita rispettando le più attente soluzioni igienico-sanitarie.Assolutamente da non perdere i laboratori didattici Choco Play e Choco Lab, per bambini sulla lavorazione del cioccolato. Tali laboratori sono prenotabili direttamente sul sito nostro sito.