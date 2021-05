A Trani il divo hollywoodiano Michael Nouri

Protagonista del famoso film Flashdance in città per un giro turistico

Arriva a Trani un'altro divo del cinema internazionale ospite dello stilista delle star di Hollywood Domenico Vacca. Infatti è la volta di Michael Nouri, protagonista del famoso film Flashdance e di altri 140 film e serie televisive.Michael ha preso una pausa dal set romano di Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi per venire a trovare il suo amico di lunga data Domenico Vacca. "Avevo invitato Michael a Trani molte volte e questa è stata quella buona" dice Vacca che è un grande ambasciatore della città di Trani nel mondo.Dopo aver pranzato sul porto e preso un caffè con il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, i due hanno fatto una passeggiata e Domenico Vacca ha portato Michael Nouri a visitare Palazzo Caccetta, futuro sito del primo albergo Domenico Vacca a cinque stelle a Trani che aprirà nell'estate del 2022. Michael rimarrà a Trani una settimana e sono in programma una visita al Castello di Federico, alla Cattedrale, alla Pinacoteca Diocesiana e altri siti turistici tranesi."Sono felice di essere venuto a trovare il mio amico Domenico e di aver scoperto una città meravigliosa, forse dovrei trovare un appartamento qui a Trani e passarci un po' di tempo in estate, tutto è fantastico, il cibo, la gente, il panorama, il mare, le chiese e i palazzi di questa città sono davvero splendidi" Domenico Vacca ha vestito con le sue collezioni Michael Nouri in tante occasioni tra cui la serie televisiva Damages con Glenn Close.