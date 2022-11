A Trani il ricordo dell''onorevole Renato Dell'Andro a cento anni dalla nascita

A cento anni dalla nascita viene ricordato l'onorevole Renato Dell'Andro. Giovedì 1° dicembre, alle ore 16.30, presso la Biblioteca Comunale di Trani "Giovanni Bovio" (piazzetta San Francesco, 1), la Camera Penale di Trani, con il patrocinio dell'Università di Bari e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, ricorda la figura dell'illustre docente e uomo politico.La manifestazione vedrà la partecipazione, tra gli altri del Presidente della Camera Penale di Trani, avv. Giangregorio De PAscalis e del prof. avv. Giuseppe Losappio. La presentazione del profilo biografico sarà dell'avv. Marta Amato. Relatore della serata il prof. avv. Tullio Padovani, già ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Accademico dei Lincei.Magistrato, Docente di Diritto Penale, Sindaco di Bari dal 1959 al 1961, Sottosegretario di Stato, Parlamentare per diverse Legislature, Parlamentare europeo e Giudice della Corte Costituzionale, Renato Dell'Andro ha rappresentato una delle figure politiche più rappresentative della politica del secondo dopoguerra, personaggio di riferimento della Democrazia Cristiana.Dell'Andro è stato soprattutto un fine ed apprezzato giurista, stimato accademico, autore di numerose pubblicazioni, allievo di Aldo Moro e suo successore nelle cattedre di diritto penale, procedura penale e filosofia del diritto.La pubblicazione scientifica forse più nota di Dell'Andro è dedicata alla "fattispecie plurisoggettiva" (La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, Milano 1955), ossia al tema del concorso di più persone nel reato. Suo era il testo di "Filosofia del Diritto", di cui era docente, su cui hanno studiato generazioni di studenti, in particolar modo dell'Ateneo barese.