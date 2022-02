A Trani inaugurata la nuova sede dell'Anmi in via de Robertis

Sabato 5 febbraio alle ore 19.30 presso la parrocchia San Giuseppe, si è svolta la cerimonia inaugurale della nuova sede dell'Anmi Gruppo di Trani con inizio Santa Messa commemorativa a devozione dei Marinai e dei soci Defunti; presieduta da S.E. Rev.ma Mon. Leonardo D'Ascenzo.A fine celebrazione, S.E. Rev.ma Mon. Leonardo D'Ascenzo nel rispetto delle restrizione Covid19 con autorità civili, militari, e soci, si sono recati presso la nuova Sede dell'Associazione in via G. De Robertis n°56, per benedire gli ambienti sociali. La cittadinanza tutta è invitata a far parte presso la nuova sede, per far conoscere l'Associazione Nazionale Marinai D'Italia "Gruppo di Trani" a tutta la Città.