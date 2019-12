A Trani la tappa regionale del Porsche Club: 50 auto in corso Vittorio Emanuele

Sabato 14 dicembre la città di Trani ospiterà, a partire dalle ore 10.30, un evento esclusivo che coinvolgerà oltre 50 Porsche, compresi alcuni modelli speciali, che domineranno Trani nei suoi punti più caratteristici.Un evento che non solo vedrà l'arrivo di 50 meravigliose auto Porsche in corso Vittorio Emanuele 197, ma che donerà alla città un'atmosfera ancor più magica nella settimana che anticipa il Natale."Abbiamo recepito positivamente l'istanza degli organizzatori – spiega il sindaco, Amedeo Bottaro – e ne siamo lusingati perché conferma l'appeal della città. La presenza di Porsche a Trani sarà un'occasione imperdibile per i tanti appassionati di auto ma anche una elegante attrattiva per chi si troverà a transitare nella principale via dello shopping cittadino, corso Vittorio Emanuele, già illuminata a festa come d'altronde la quasi totalità della città".Ospitare un evento firmato Porsche, nominato nelle ultime settimane marchio del lusso più pregiato al mondo, sarà per la Puglia un grande onore, in quanto il marchio Porsche è riconosciuto ovunque come connubio perfetto di potenza ed eleganza. Eleganza che si rispecchia non solo nella location scelta, ma soprattutto nei preziosi partner che ne hanno permesso la realizzazione: in primis le Boutique Nugnes 1920 da sempre simbolo indiscusso dell'eleganza pugliese, passando per il rinomato ristorante Corte in Fiore e l'emergente Elda Cantine.L'evento, coordinato magistralmente dal Centro Porsche territoriale di riferimento, è sostenuto anche dalla Città di Trani e dalla Turenum Pro Loco.