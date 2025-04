A Trani nasce "ProssimaMente", primo appuntamento con ospite Antonio Decaro

L'associazione culturale "ProssimaMente" nasce con l'obiettivo di divenire un punto di riferimento per il territorio tramite iniziative, eventi e progetti che rispondano alle esigenze di crescita, integrazione e partecipazione, in particolare per giovani e persone più fragili.Crediamo fortemente nella promozione culturale del territorio, e il nostro principale obiettivo sarà quello di creare nuove sinergie con le istituzioni dell'Unione Europea, utilizzando il turismo come leva di valorizzazione e sviluppo territoriale.Un Focus Sui Giovani e Le Persone Più FragiliIl cuore pulsante dell'associazione è rappresentato dalla volontà di costruire spazi di ascolto, confronto e crescita per le nuove generazioni. In un periodo di incertezze e sfide sociali, vogliamo offrire opportunità di formazione e di espressione culturale che possano guidare i giovani verso un futuro consapevole e ricco di possibilità.Connettività con le Istituzioni dell'Unione EuropeaCrediamo che l'integrazione e il rafforzamento dei legami con le istituzioni europee siano fondamentali per i nostri membri con l'obiettivo di creare opportunità concrete di crescita, sia culturale che professionale.L'associazione mira dunque a diventare un ponte tra il territorio locale e le politiche europee, facilitando la partecipazione a progetti e programmi comunitari, come Erasmus+, che offrono ai giovani la possibilità di sperimentare nuove realtà e arricchire il proprio percorso di vita.Turismo e Cultura: Le Chiavi del FuturoAltro aspetto fondamentale dell'associazione è la promozione del turismo come leva per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.Vogliamo fare del turismo un motore di sviluppo per il nostro territorio, non solo come fenomeno economico, ma come strumento di educazione alla cultura e al rispetto reciproco. In quest'ottica, la nostra proposta prevede attività che coinvolgano sia i residenti che i visitatori, creando occasioni di scambio culturale e di scoperta del territorio in modo sostenibile.Attività e ProgettiI progetti che l'associazione propone spaziano dalla realizzazione di eventi culturali, come concerti, mostre, spettacoli teatrali e workshop, alla creazione di momenti di aggregazione sociale, sportiva e ricreativa. Organizzeremo anche corsi di formazione, seminari e conferenze su temi legati all'arte, alla cultura, alla storia locale e alle opportunità offerte dall'Unione Europea. In questo modo, vogliamo sensibilizzare e coinvolgere tutte le persone, indipendentemente dalla loro età o condizione sociale, nella crescita di una comunità più coesa, consapevole e inclusiva che in una visione comune guardi al benessere dell'intera comunità.Conclusioni"ProssimaMente" è una realtà che nasce per rispondere ai bisogni della nostra società, mettendo al centro l'inclusione, la partecipazione attiva e la crescita culturale.Con il supporto delle istituzioni europee e locali, crediamo di poter fare la differenza e costruire un futuro più ricco di opportunità, soprattutto per i giovani e per le categorie più vulnerabili.Unisciti a noi in questo percorso di crescita e cambiamento, in cui cultura, turismo e solidarietà sono valori imprescindibili.Siamo lieti di partire con un evento e un focus particolare che parta dal territorio e arrivi fino all'Unione europea: L'Europa al passo con le comunità locali. Il 15 aprile, a partire dalle ore 18.30 presso San Magno , Auditorium Mons. Pichierri , sarà nostro ospite Antonio Decaro , Eurodeputato e Presidente della Commissione Ambiente (ENVI) e con la partecipazione del consigliere regionale Filippo Caracciolo, del Sindaco della città di Trani Amedeo Bottaro e del Presidente del Consiglio Comunale di Trani Giacomo Marinaro parleremo del rapporto tra Europa e comunità locali.Vi aspettiamo tutti