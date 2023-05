A Trani ultimo atto del progetto “Educare alla Lettura” del Cepell

«Non si educa alla lettura proponendo letture tematiche, si educa alla lettura proponendo letteratura di qualità, adatta ai ragazzi a cui viene proposta. Si educa alla lettura accendendo la passione per le storie ben scritte». Con questo incipit è stato lanciato sei mesi fa a Trani il percorso di formazione per docenti vincitore nel 2022 del bandodel– Centro per il libro e la lettura.Il progetto che si è aggiudicato il finanziamento del Cepell, è stato presentato dall'Associazione CulturaleAPS, organizzatrice della rassegna dein collaborazione con l'(che comprende La Maria del porto e le librerie tranesi Mondadori Bookstore, Luna di Sabbia, Libreria Miranfù) e ladi Molfetta.Si è trattato di un percorso di aggiornamento di 60 ore con la partecipazione di 20 tra docenti della scuola secondaria di primo grado, bibliotecari e librai ed educatori, con l'obiettivo di far conoscere il panorama editoriale contemporaneo della letteratura per ragazzi, inclusi i linguaggi meno noti (agli adulti) come, confrontarsi e costruire reti con realtà associative locali che affrontano quotidianamente le questioni della convivenza nella diversità; incontrare autori che attraverso la complessità delle loro opere coinvolgano i ragazzi e permettano loro di incontrare il tema delle "convivenze", al centro della riflessione dell'edizione 2022 de I Dialoghi di Trani.Le attività didattiche, organizzate e coordinate dalla Casa editrice La Meridiana, si sono svolte da dicembre 2022 a fine maggio 2023 presso ladi Trani e presso le scuole secondarie di 1° grado di Trani,di Trani, aderenti al progetto.Tra i formatori intervenuti nei cinque moduli del progetto, ci sono alcuni tra i più noti studiosi e divulgatori della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, come:(Associazione Hamelin di Bologna),(Italian Writing Teacher),(formatrice, esperta di letteratura per ragazzi),(già presidente Arcigay nazionale).Il quinto modulo sarà dedicato agli incontri di autrici e autori di narrativa per ragazzi con circadelle scuole. Tra i prossimi appuntamenti in calendario, il 16 maggio, sceneggiatrice di fumetto, autrice e illustratrice, il 22 maggioautori del libro(AVE); il 26 e il 27 maggio, illustratrice uruguaiana, coautrice di numerosi albi illustrati, tra i quali(Topipittori). L'evento conclusivo è in programma per ilcon un incontro in video-collegamento con la scrittrice francese, vincitrice del Premio Andersen 2022.Grazie al finanziamento Cepell è stato possibile, oltre che ospitare formatori di alto profilo (tra i quali l'di Bologna), acquistare libri di narrativa per ragazzi che sono stati donati alle scuole medie di Trani aderenti alla rete e che arricchiranno il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche.Della rete formata grazie al progetto ideato dall'Associazione culturale- nell'ottica di una sempre più ampia partecipazione e collaborazione tra le associazioni - fanno parte anche l'Associazione di Volontariato, l'Associazione Culturalerondine che ride,