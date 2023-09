A Trani un corso di gratuito di specializzazione "Food e beverage management"

Il corso, in partenza nel mese di Ottobre, si terrà nella Città di Trani, selezionata tra le città della Bat come luogo nevralgico per la formazione di figure professionali ad alta specializzazione nel settore food and beverage management.

L'esigenza di formare personale specializzato è emersa infatti proprio da una richiesta del territorio da parte dei principali attori di questo comparto che spesso riscontrano difficoltà nel reperire figure da inserire nelle proprie attività. Attività che riguardano sia il settore ristorativo che quello ricettivo.

La figura professionale che sarà formata durante il corso biennale di alta specializzazione, della durata complessiva di 2000 ore di cui 880 di stage, acquisirà competenze che spaziano dalla gestione manageriale, grazie alla presenza nel piano formativo di moduli economico-aziendali e relativi al marketing ed alla comunicazione, fino a materie specifiche del settore ristorativo, oltre a competenze trasversali necessarie ormai in tutti i settori lavorativi come l'utilizzo di tecnologie digitali.

Programma conferenza stampa:

Saluti istituzionali

Avv. Amedeo Bottaro - Sindaco Città di Trani

Interventi

Prof.ssa Giuseppa Antonaci - Presidente Fondazione ITS Turismo Puglia

Dr. Mario Landriscina - Direttore Assoturismo Confesercenti Puglia

Dr.ssa Valentina Viti - Referente ITS TURISMO PUGLIA, sede di Trani

Dr. Domenico Gadaleta - General Manager Apulia Hotel

Contributi

Da parte dei partner del corso: Quintessenza Ristorante, Casa Sgarra, Ristorante Il Melograno, Le Lampare Al Fortino, Ognissanti, Il Vecchio e il Mare, Federturismo Confindustria.

Conclusioni

Dr.ssa Angela Ciciriello, Referente Orientamento ITS TURISMO PUGLIA Prov. Bat

A fine conferenza sarà offerta una piccola degustazione a tutti i partecipanti.

Prodotti in degustazione offerti dalle aziende Torrevento, Levante Olii Srl, Panificio Morano, supporto logistico del Ristorante Il Melograno.

L'ITS Turismo e Beni Culturali Puglia è primo classificato tra gli ITS in Italia nel settore per tasso di occupazione. Nelle varie sedi pugliesi, entro ottobre, si avvieranno diversi percorsi di alta specializzazione del biennio 2023-2025 nati dalla collaborazione con le imprese del settore.

Gli ITS, la cui recente riforma è contenuta nella legge del 15 luglio del 2022 n. 99, sono Academy di Alta Specializzazione Tecnologica istituite dal Ministero dell'Istruzione, facenti parte del segmento di istruzione terziaria professionalizzante. La formazione tecnologica specialistica post-diploma degli ITS rappresenta uno dei principali fattori abilitanti del PNRR, oltre che uno strumento fondamentale per garantire ai giovani una occupazione di qualità e opportunità di crescita umana e professionale.

Tutti i corsi ITS TURISMO PUGLIA sono completamente finanziati.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Ingresso libero. Evento gratuito.

Per ulteriori info è possibile contattare il numero 392/6948919 o 0832-700664

Si terrà martedì 26 settembre, alle ore 11.00, nella sede della Biblioteca comunale di Trani, la conferenza stampa di presentazione del Corso gratuito di Alta Specializzazione in "FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT" della Fondazione ITS Academy Turismo Puglia. La presentazione dell'iniziativa gode del patrocinio della Città di Trani.