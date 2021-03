Abbandonati e uccisi dallo Stato, a Trani la protesta dei commercianti

Parte da Trani, ma si è diffusa anche ad Andria, la protesta dei commercianti contro le restrizioni e gli aiuti non ricevuti dal Governo e dalla Regione su iniziativa di Vincenzo Regano, titolare di un negozio di abbigliamento su Corso Vittorio Emanuele. Sulle vetrine di alcune attività sono apparsi dei cartelli con sù scritto "abbandonati e uccisi dallo Stato".Ad alzare la voce ora non sono più solo i ristoratori, ma anche negozi di abbigliamento e calzature, che dopo le restrizioni natalizie senza ristori, ora si ritrovano nuovamente costretti alla chiusura, dopo aver acquistato la merce per il lancio della collezione primaverile.«E' il caso di dire: "Oltre il danno la beffa!" - si legge in una nota diffusa a mezzo stampa - . Ci si aspettava un cambio di rotta con il nuovo Governo invece no, peggio! Addirittura non hanno nemmeno prorogato il credito d' imposta sugli affitti. I commercianti gridano aiuto, help, aide, ayuda in varie lingue nella speranza che qualcuno lo capisca».