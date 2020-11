Abbandono dei rifiuti, s'intensificano i controlli sul territorio di Amiu Trani

AMIU S.p.A., in concomitanza con l'avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta sull'intero territorio comunale, ha intensificato i controlli finalizzati a verificare il corretto conferimento dei rifiuti in base al calendario di raccolta e soprattutto a contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti e del cosiddetto fenomeno del "sacchetto selvaggio".L'attività del nucleo di ispettori ambientali ha l'obiettivo di incoraggiare i comportamenti virtuosi, di informare la cittadinanza sulle regole da seguire preservando il decoro urbano. Con i controlli puntiamo ad accertare le responsabilità di chi si sta rendendo protagonista di comportamenti lesivi per l'ambiente e dannosi per l'intera città di Trani. Si stanno monitorando alcuni punti critici nei quali si concentrano abbandoni illeciti e lo faremo con sempre maggiore costanza, sia di giorno che di notte. Agiremo con fermezza sanzionando chi compie azioni scellerate: è inaccettabile il comportamento di chi conferisce i rifiuti in maniera indifferenziata, abbandona le buste per strada, espone i contenitori fuori orario.Ricordiamo a tal proposito la possibilità conferire plastica e metalli, organico, vetro, carta, non riciclabile presso le tre isole ecologiche mobili attive dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 13 in Piazza Plebiscito nelle vicinanze della villa comunale, in via Gisotti nei pressi del campo di pallacanestro ed in via Annibale Maria di Francia nei pressi dello stadio comunale. Oltre alla disponibilità delle isole ecologiche mobili AMIU S.p.A. c'è la possibilità di conferire i rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta "L'Indice" in via Finanzieri n. 24 aperto tutti i giorni (anche la domenica) dalle ore 8,00 alle 13,00 ed il martedì ed il venerdì pomeriggio dalle ore 14,00 alle 19,30. Chi non ha ricevuto i kit per il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti può recarsi per il ritiro dei kit presso l'ufficio start up al Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri n. 24 aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle 19,30 e la domenica dalle ore 8,30 alle ore 13,30. In caso di impossibilità a raggiungere la sede AMIU di via Finanzieri n. 24 si può delegare l'attività di ritiro del kit: per effettuare il ritiro è necessario esibire copia del documento di identità e della tessera sanitaria dell'intestatario del ruolo Tari, sia del delegato che del delegante.Per informazioni relative alla raccolta differenziata porta a porta è possibile scrivere all'indirizzo mail pap@amiutrani.it chiamare il Numero Verde 800.665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 13,00 (escluso i festivi), scrivere alla pagina Facebook di AMIU o consultare aziendale il sito www.amiutrani.it