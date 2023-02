Abbattuto il tronco pericolante in piazza della Repubblica

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro, AMIU S.p.A. nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio 2023 ha coadiuvato i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale nell'intervento di abbattimento di un tronco di palma in Piazza della Repubblica. L'intervento urgente si è reso necessario per ragioni di pubblica incolumità e a fronte delle evidenti condizioni di pericolosità derivante dallo stato dei luoghi.L'intervento di AMIU S.p.A. ha visto il coinvolgimento di operatori e mezzi, comprese le attività condotte con una pala meccanica, attraverso cui è stato possibile già nel corso delle ore notturne liberare la strada dai resti lignei presenti lungo il manto stradale."La disponibilità di AMIU S.p.A. – dichiara l'Amministratore Unico Ing. Ambrogio Giordano di intesa con l'Amministrazione Comunale – deve rappresentare un valore aggiunto per l'intera comunità cittadina. Ho prontamente accolto la richiesta di intervento giunta dalle Autorità cittadine potendo contare sulla competenza di personale specializzato e di mezzi adeguati e pronti a lavorare per superare criticità e scongiurare situazioni di pericolo".