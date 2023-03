Accese di mattina, spente di sera: luci "ribaltate" a Trani?

Più che "green" in questi giorni la nuova pubblica illuminazione è un "black&white". Forse prove tecniche in vista di nuovi impianti, forse guasti complessi da sistemare, certo è che non ci si riesce a dare spiegazione di tante situazioni che vedono da diverso tempo al buio strade intere della città e lampioni accesi in pieno giorno.Dal buio di via Martiri di Palermo a via Bachelet, da piazza della Repubblica a corso Vittorio Emanuele, fin nelle strade interne come via Elena Comneno. E, ancora ieri, durante la mattinata, lampioni luminosossimi in via Istria.Il bel titolo del film "Luci della ribalta", di Charlie Chaplin, potrebbe ben rappresentare questo teatro al contrario nella città, peraltro senza palcoscenico: e trasformarsi in un nuovo , meno poetico, "Luci ribaltate".