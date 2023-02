Addio a Alberto Radius, leggenda della musica italiana che infiammò in un live anche Trani

Con il suo mitico gruppo della Formula 3 il chitarrista, cantante e produttore discografico Alberto Radius ha accompagnato Lucio Battisti nei suoi concerti dal vivo oltre a esserne stato la anima rock: Alberto radius è morto oggi all'età di 80 anni dopo aver combattuto con tanti problemi di salute, amando la vita fino all'ultimo e soprattutto la musica che l'ha accompagnato fin da ragazzo.A Trani ai piedi della Cattedrale - che elogiò incantato da tanta bellezza - in un concerto organizzato dalla fondazione Seca infiammò letteralmente il pubblico con i brani più famosi suonati assieme all'amico Lucio e ovviamente con le immortali "impressioni di settembre", brano che riempì letteralmente di meraviglia la piazza, come se tutto il cielo e il mare risuonassero di quelle note straordinarie.La notizia della sua scomparsa sta echeggiando non soltanto sulle prime pagine di tutti i media d'Italia Ma anche all'estero dove Radius era conosciuto per il suo straordinario talento per i capolavori immortali che hanno accompagnato generazioni.