Addio ad Antonio Gusmai, il "presidente" del calcio femminile tranese

Addio ad Antonio Gusmai, industriale del mobile, primo presidente della gloriosa squadra di calcio femminile "Gusmai Trani '80" che fondo' nel 1978. Antonio Gusmai fu al vertice della società fino al 1983, compreso il periodo in cui cambiò denominazione in "Marmi Trani '80" e poi "Alaska Trani" conquistando il primo scudetto, a testimonianza del consenso di quella straordinaria esperienza sportiva. Sotto la sua presidenza la società divenne una delle principali del calcio femminile a livello internazionale nella quale figurarono grandi nomi come Rose Reilly e Carolina Morace (insieme nella foto). In molti lo ricordano come un uomo di grandi doti umani e grande esperto dell'industria e dell'artigianato di legno.