Trani piange Riccardo Verderosa, storico capitano e uomo di sport

La comunità di Trani si stringe attorno alla famiglia, ricordando Riccardo non solo per i suoi meriti sportivi, ma per l'esempio di correttezza, generosità e umanità che ha lasciato.



I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 16 nella chiesa madre del cimitero.

È scomparso a Trani Riccardo Verderosa, volto noto dello sport pugliese e figura molto amata dalla comunità. Originario di Canosa di Puglia, dove il padre fu sindaco, aveva scelto Trani come città in cui vivere e costruire legami profondi, soprattutto nel mondo dello sport e dell'educazione.La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione. A ricordarlo con profondo affetto è stato l'europarlamentare Francesco Ventola: «Un grave lutto in famiglia. La dipartita del mio "Capitano" e maestro di vita Riccardo Verderosa ha colorato di nero la mia giornata».Parole toccanti anche da Antonio Rutigliano, che ha voluto condividere una foto significativa: «Gli sportivi della BAT sono vicini ai familiari. Amico e calciatore apprezzato da diverse società del territorio, oltre che docente sempre impegnato. Lo voglio ricordare con questa foto in cui abbiamo giocato insieme in una partita di beneficenza, forse l'ultima. Ciao Riccardo, e che la terra ti sia lieve».«Tutta la Diomede - si legge ancora in un messaggio della società calcistica canosina - dalla dirigenza, allo staff, alle atlete si unisce al cordoglio del nostro coach Gino Verderosa per la perdita del caro fratello Riccardo, in passato grande atleta del Canosa Calcio 1948! Ti siamo vicini Coach!».