Addio al dottor Egidio Fasanella, fu primario del reparto di Rianimazione dell'ospedale di Trani

Se ne va il dottor Egidio Fasanella, stimato professionista nel campo medico, come anestesista. Per lunghi anni è stato primario del reparto Rianimazione dell'ospedale 'San Nicola pellegrino" di Trani.Aveva vinto la sua battaglia contro il Covid, questa volta ha dovuto arrendersi. Fasanella si spegne all'età di 76 anni.Per alcuni decenni è stato un protagonista della vita politica e sociale del territorio: candidato sindaco di Andria, proveniva dalle file del civismo del centro destra, prima di approdare al Popolo della Liberta e Forza Italia, per il quale ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale e per un periodo durante la prima consiliatura di Nicola Giorgino, anche l'incarico di Presidente del consiglio comunale. E' stato anche consigliere della Provincia Barletta Andria Trani.In campo sociale da anni socio del Rotary Club ha ricoperto anche il ruolo di Presidente del Club andriese. La Redazione di Traniviva abbraccia forte la famiglia Fasanella.