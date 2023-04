Addio all'avvocato Cataldo Malcangi, galantuomo del Foro e della Cultura di Trani

Con l'avvocato Cataldo Malcangi se ne va un altro pezzo di quella Trani gloriosa, fatta di professionisti che erano anche baluardo ed espressione di una cultura che sembra andare sempre più disfacendosi.Discreto, schivo, signore di altri tempi che però nutriva allo stesso tempo grande fiducia nelle giovani generazioni, che conosceva attraverso i nipoti che oggi lo piangono.Le esequie dell'avvocato Malcangi si terranno domani, venerdì, 7 aprile, alle 16, presso la chiesa madre del civico Cimitero, dove la salma giungerà alle 11.Tra i messaggi della notizia che si sta diffondendo a poco a poco in città pubblichiamo quella postata da un amico di famiglia, Francesco Corallo che ben disegna in poche parole lo spessore, la professionalità, la rettitudine dell'anima dell'avvocato Malcangi.E, aggiungiamo, una gentilezza davvero ormai rara.Una delle persone più autorevoli della nostra Città ci ha lasciato questa mattina. Per chi ha avuto il privilegio e la fortuna di frequentare la sua casa, con sua moglie Ida, i suoi figli Mario, Amalia e Vittorio da bambino, e da adolescente la sua persona rappresenta la rettitudine, l'onestà e il sinonimo di persona perbene. Piango l'avvocato Cataldo Malcangi e mi stringo a Mario, Amalia e Vittorio con sincero affetto.