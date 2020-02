Addio all'imprenditore pugliese Antonio Valerio

Una dei tasselli storici dell'imprenditoria a Margherita di Savoia, si è spento all'età di 85 anni in seguito a un infarto Antonio Valerio. La sua figura è impressa nella storia della città per aver mosso i primi passi nell'impresa edile di famiglia e aver creato una vera innovazione in campo ricettivo - balneare con la nascita del "Centro turistico Valerio" che ha animato, e anima tutt'ora, le estati d'oro della cittadina del sale. Le esequie verranno svolte domani 7 febbraio alle ore 15.30 presso la chiesa della Madonna Addolorata in Zona Cancello a Margherita di SavoiaTutta la redazione di Viva Network e gli editori si uniscono al dolore della famiglia Valerio.