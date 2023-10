Arrivano le isole intelligenti per la raccolta del vetro in zona porto e centro storico per le attività del food

A 3 anni esatti dal giorno di avvio della raccolta differenziata a Trani l'compie un passo in avanti, avendo già raggiunto importanti traguardi; in città infatti è stato registrato un tasso di conferimento di rifiuti differenziati pari all'80% del totale. Oggi si avvia un nuovo percorso verso la rimozione dei carrellati e la sostituzione degli stessi con isole intelligenti in cui conferire con smart card.– ha rivendicato il- nella Regione Puglia e nel sud Italia e ce la giochiamo con alcuni comuni piccoli del Nord. Stiamo cercando di migliorare il servizio cercando di venire incontro a tutti i vari utenti e oggi presentiamo un progetto che va in questa direzione, con un'attenzione particolare ai turisti e alle utenze".Durante la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella Sala Giunta Amministrazione e Amiu hanno spiegato che ci saranno alcuniin grado di separare all'interno il rifiuto se mal smaltito per i turisti mentre per le utenze food selezionate ci sarà un accesso dedicato con scheda in dotazione alle diverse attività, andando a diminuire la presenza diin città.Le zone di conferimento "intelligente" dedicate ai turisti saranno posizionate in, in zonae in"Questerenderanno la città più bella e sicuramente molto più smart" ha chiarito il Sindaco Amedeo Bottaro, spiegando che si tratterà di un'attività sperimentale e in caso di successo si procederà verso l'estensione ad altri utenti.Il Sindaco ha poi chiarito che soprattutto per determinate attività del settore food, che producono grandissime quantità di vetro da smaltire, è impensabile chiedere ai commercianti di tenere i rifiuti all'interno dei propri locali, soprattutto a fronte delle normative sanitarie che suggeriscono il contrario.Le aree di smaltimento intelligente dedicate alle attività commerciali sono state posizionate invece nelle zone di maggiore affluenza, ovvero ile il"Piuttosto che avere più carrellati per strada - ha affermato il primo cittadino - è molto meglio avere queste stazioni intelligenti, gestite dal singolo utente che se ne assume anche la responsabilità"."Amiu ha partecipato al bando di Coreve (il consorzio per il riciclo del vetro n.d.r.) – ha spiegato l'Amministratore Unico- e stiamo lavorando per raggiungere soglie di raccolta differenziata migliorando la qualità del materiale da riciclare e in questo è importante la tecnologia. Abbiamo installato in punti strategici delle postazioni smart, in cui è possibile creare questa corrispondenza biunivoca tra il conferitore e il materiale conferito. In caso di errore il rifiuto viene scartato automaticamente.""Il nostro intento è settorializzare dividendo le utenze food da quelle dedicate ai turisti e alle utenze domestiche".