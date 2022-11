È morto don Giuseppe Topputi, fu docente all'Istituto di Scienze Religiose di Trani

La notizia del decesso di Don Giuseppe Tupputi è stata data dall'Arcivescovo e subito condivisa alla comunità diocesana con un messaggio: «Nella tarda serata di ieri, improvvisamente, a seguito di una complicanza cardiaca è deceduto don Giuseppe Tupputi che da qualche mese viveva in una comunità fuori diocesi per un'esperienza di formazione spirituale. L'Arcivescovo e l'intera comunità diocesana si uniscono al dolore della famiglia ed elevano al Signore preghiere di suffragio».Le esequie di Don Giuseppe saranno celebrate domani, sabato 26 novembre, presso la Basilica Concattedrale di Barletta alle ore 16.00. Il feretro sosterà nella Basilica Concattedrale a partire dalle ore 13.00.Don Giuseppe Tupputi è nato a Barletta il 25 maggio 1968 da Michele e Antonia Binetti, si è formato presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese di Molfetta. Ordinato diacono il 24 settembre 1995 da Mons. Carmelo Cassati nella parrocchia "Cuore Immacolato di Maria" in Barletta ed è stato ordinato presbitero il 07 novembre 1996 dallo stesso Mons.Carmelo Cassati presso la Basilica Concattedrale di BarlettaNegli anni ha ricoperto altri incarichi pastorali: Vicario parrocchiale della parrocchia "Cuore Immacolato di Maria" in Barletta (dal 12.09.1996 al 30.06.1997) - Vicario parrocchiale della parrocchia "Spirito Santo" in Barletta (dal 01.07.1997 al 31.08.2001) - Parroco della parrocchia "S. Agostino" in Bisceglie (dal 01.09.2001 al 05.09.2009) - Canonico del Capitolo della Basilica Concattedrale di Bisceglie (dal 23.09.2004 al 05.09.2009) - Parroco della parrocchia "Sacra Famiglia" in Barletta (dal 06.09.2009 al 06.06.2021) - Canonico del Capitolo della Basilica Concattedrale di Barletta (dal 10.11.2009) - Parroco della parrocchia "S. Ruggero vescovo di Canne" in Canne della Battaglia, Barletta (dal 01.07.2017 al 06.06.2021) - Confessore ordinario delle Monache Benedettine presso il Monastero "S. Ruggero" in Barletta (dal 16.09.2015) -Cappellano delle Monache Benedettine presso il Monastero "S. Ruggero" in Barletta (dal 04.06.2021 al 28.02.2022).Già membro del Consiglio Presbiterale per alcuni mandati. Già docente di teologia dogmatica presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "S. Nicola il Pellegrino" di Trani. Docente di teologia dogmatica presso l'Istituto Teologico di Basilicata a Potenza.