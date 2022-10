Addio Francesca Nenna, il saluto commosso di insegnanti e compagni

Addio Francesca, ti salutano tutti i tuoi compagni della scuola primaria, ti salutano le maestre che ti hanno accolta piccina nella scuola dell'Infanzia e Primaria, la maestra Angela, la maestra Vita, la maestra Barbara, che hanno avuto la fortuna di conoscerti e potersi prendere cura di te. Ti ricorderemo sempre per la tua dolcezza, generosità, immensa bontà e disponibilità verso tutti.



La tua vita è stata breve, ti ha messo a dura prova sin da bambina, ma anche nel dolore hai mantenuto quel sorriso sereno, di chi non conosce rancore né altri sentimenti ostili.



Alla tua famiglia vogliamo stringerci con affetto profondo in un dolore inconsolabile, nel vuoto immenso che tu hai lasciato e che le parole non possono riempire, ma la tua vita prematuramente spezzata ha toccato punte di Santità ed ora, libera dalla sofferenza fisica, sei nel posto piu' luminoso del Paradiso, tra gli Angeli che ti stanno intorno.



Da li' tu ci guardi e darai la forza ai tuoi genitori, ai tuoi fratelli Maria e Gianfranco, di accettare la volontà del Signore.

Ti vogliamo bene, Francesca, tanto tanto bene e ti porteremo sempre nel nostro cuore.



I tuoi compagni e le tue maestre di sempre.