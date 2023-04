Addio pilomat, installato varco elettronico in piazza Duomo

L'assessorato alla Polizia Locale e Viabilità rende noto che è stato installato il varco elettronico a protezione dell'area pedonale permanente di piazza Duomo. L'apparecchio elettronico sostituisce i pilomat e consentirà di gestire in maniera più puntuale ed ordinata gli accessi della zona, consentiti esclusivamente ai mezzi autorizzati.A seguire, è prevista l'installazione di due varchi a presidio dell'area pedonale di via San Giorgio. Anche in questo caso, gli apparecchi sostituiranno i pilomat (spesso danneggiati) presenti sia dal lato di via Mario Pagano che dal lato di piazza Plebiscito. La procedura è in fase di aggiudicazione.Sono stati installati, inoltre, i nuovi pilomat in via Rossini e piazza Cesare Battisti.