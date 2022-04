Addolorata, stop alla vendita di bevande in contenitori di vetro o alluminio

Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e ai fini della tutela dell'ordine pubblico, in occasione della Processione della Madonna dell'Addolorata del Venerdì Santo attraverso ordinanza sindacale è stato disposto agli esercenti attività di somministrazione dei alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti all'interno del territorio urbano, il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e alluminio di qualunque genere, prevedendo in sostituzione la somministrazione-vendita in contenitori di carta o plastica dalle ore 22 di giovedì 14 aprile alle ore 10 di venerdì 15 aprile.E' fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi che si avvalgono di spazi esterni ai locali, occupati in concessione.In deroga alla vigente ordinanza, per la sola giornata di giovedì 14 aprile è stato disposto che la chiusura di tutti gli esercizi pubblici sia protratta di un'ora.