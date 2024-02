Adottato il nuovo regolamento affido e adozione

determinazione di un contributo economico unico ordinario di € 250 mese in favore delle famiglie affidatarie; introduzione di un contributo economico straordinario fino ad un massimo di € 500 all'anno per il rimborso di spese straordinarie (spese mediche, spese di trasporto, spese scolastiche, etc.); introduzione e disciplina dell'affido part-time quale intervento di appoggio alla famiglia di origine e di sostegno per il minore per alcuni momenti della giornata o della settimana (es: diurno, notturno, in alcuni giorni della settimana, in occasione delle vacanze); introduzione di forme sperimentali di affido familiare (es: affidamento familiare di neonati, minori diversamente abili e/o con problematiche comportamentali, ultra-diciottenni, minori in situazioni di emergenza, madri sole con bambini, minori stranieri anche non accompagnati).

Centri Servizi per le Famiglie

Servizio affido e adozione

Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare (ADE)

Servizio di Educativa Territoriale

Programma "PIPPI" con interventi a favore di bambini e famiglie in condizioni di vulnerabilità

Sperimentazione "Care Leavers" con percorsi di autonomia per neomaggiorenni, sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria

Buoni Servizio per minori 3/17 anni

Buoni Servizio per minori 0/3 anni

Servizi di sostegno scolastico/doposcuola

Attività ludico-ricreativa per minori (campi estivi, centri estivi, educativa di strada, etc.).



Estratto del protocollo operativo per la costituzione e il funzionamento dell'equipe adozioni

Regolamento di ambito per la disciplina dell'affido e dell'adozione

Nella sala Tamborrino del Comune di Trani sono stati sottoscritti i nuovi protocolli operativi per il funzionamento dell'equipe integrata Affido e Adozione tra l'Ambito Territoriale Trani Bisceglie ed il Distretto socio-sanitario numero 5.Il contenuto e il senso dell'intesa, che apporterà significative novità, è stato illustrato in conferenza stampa dal sindaco di Trani, Amedeo Bottaro; dal sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano; dal direttore del Distretto socio-sanitario n. 5, Francesco Galante; dal Dirigente dell'Ufficio di Piano, Alessandro Attolico; dal vicesindaco di Trani, Fabrizio Ferrante; dall'assessore ai servizi sociali di Trani, Alessandra Rondinone, e dell'assessore all'inclusione sociale del Comune di Bisceglie, Roberta Rigante.Con l'approvazione del piano sociale di zona 2022-2024 l'Ambito territoriale ha inteso rispondere all'esigenza di potenziare le politiche familiari e la tutela dei minori anche attraverso la qualificazione dell'istituto dell'adozione, dell'affido familiare e delle diverse forme di accoglienza familiari. La sottoscrizione dei nuovi protocolli operativi e del regolamento Affido e Adozione segnano una rinnovata e proficua collaborazione tra l'Ambito e il Distretto Socio-Sanitario nell'area "Infanzia, Minori e Famiglie".Con il regolamento si disciplinano i percorsi di affido e adozione, introducendo alcune importanti novità:Nel corso del triennio 2022-2024, l'Ambito Territoriale di Trani e Bisceglie consoliderà l'area dei servizi Infanzia, Minori e Famiglie avviando, potenziando, qualificando e mettendo a sistema i seguenti interventi:Il protocollo operativo per la costituzione e il funzionamento dell'equipe integrata sulle adozioni presenta tre aspetti fondamentali che possono essere sintetizzati come segue:Componenti dell'equipe: L'equipe integrata è composta da personale qualificato proveniente dall'Ambito territoriale Trani-Bisceglie, inclusi assistenti sociali e personale di supporto amministrativo, nonché da dirigenti psicologi e assistenti sociali della ASL del Distretto Socio-Sanitario n.5. L'innovazione risiede nell'approccio integrato e collaborativo, che vede l'equipe operare in sinergia con i servizi specialistici e le agenzie territoriali, per un supporto a 360 gradi che va oltre il tradizionale percorso adottivo.Che cos'è: E' uno strumento operativo che disciplina la procedure in materia di affido e adozione alla luce di quanto previsto dal Piano di Zona 2022/2024 che ha inteso rispondere all'esigenza di potenziare le politiche familiari e la tutela dei minori anche attraverso la qualificazione dell'istituto dell'adozione, dell'affido familiare e delle diverse forme di accoglienza familiari.A chi si rivolge: Ai minori da 0 a 18 anni, italiani, stranieri residenti e stranieri non accompagnati, che si trovano in stato di carenza o mancanza di cure familiari (per l'affido) o in stato di adottabilità (per l'adozione); alle famiglie che intendono proporsi per i percorsi di affido e/o adozione.Quali prestazioni prevede:Affido Consensuale: Disposto del Servizio Sociale Professionale a seguito di consenso sottoscritto dal/i genitore/i esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è reso esecutivo dal Giudice Tutelare competente per TerritorioAffido Giudiziale: è disposto dal Tribunale per i Minorenni in assenza di un manifesto assenso dei genitori o del tutore, a tutela del minoreAffidamento residenziale eterofamiliare: consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia, anche monoparentale, che non abbia vincoli di parentela con il nucleo di origine temporaneamente in difficoltà.Affidamento residenziale intrafamiliare: consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado.Affidamento part-time: si intende un intervento di appoggio alla famiglia di origine e di sostegno per il minore per alcuni momenti della giornata o della settimana (diurno, notturno, per alcuni giorni della settimana, per le vacanze).Accompagnamento del nucleo familiare che vuole intraprendere il percorso dell'adozione.Come si accede: Gli interessati possono rivolgersi ai Servizi Sociali dei Comuni di Trani e Bisceglie.