Affacciato sull'Adriatico il Gota, il nuovo Restaurant&Drink sul lungomare di Trani

6 foto Inaugurazione Gota

Tutto esaurito ieri sera alla cena spettacolo organizzata in occasione della inaugurazione dell'elegante sede invernale del GOTA Restaurant & Drink, con la strepitosa performance dello showman Federico Pigna (da Formentera) che ha reso davvero fuori dal comune l'appuntamento in questa location adagiata al centro del lungomare Cristoforo Colombo a Trani, che già nel corso delle ultime due stagioni estive, con la sua spiaggia e piscina privata e gli eventi del nightclubbing, aveva catturato l'attenzione e la presenza di una vasta clientela proveniente da ogni parte della regione.E' in questa location sofisticata e accogliente, affacciata sui colori del mare, che trovano il luogo giusto dove poter gustare un buon pasto in un ambiente dotato di quel tocco di raffinatezza che lo rende oltremodo piacevole, dove è importante l' attenzione ai dettagli che donano un senso di raffinatezza al cliente che si accomoda al tavolo.Fuori dai soliti schemi, da oggi 3 dicembre Gota apre al pubblico i suoi ampi spazi interni, dove a partire dal pranzo di domani (domenica 4 dicembre, in compagnia delle note dei Paipers: info e prenotazioni 350 9227015) e ancora nelle serate settimanali propone il meglio della cucina italiana, pizza gourmet, sushi, il tutto condito da una straordinaria vista mare!Il Gota Restaurant & Drink si presenta con un rinnovato design, in un ambiente raffinato e chic dove gli ospiti possono fermarsi per bere un drink dopo il pasto, divenendo uno dei salotti più rinomati della prestigiosa località quale è Trani, ormai patria della cucina, e con una nuova formula di proposte legate al food, drink e intrattenimento.Un luogo suggestivo che diventa di tendenza grazie all'impegno imprenditoriale di Francesco e Michelangelo Santeramo, proprietari del locale, e all'esperienza dell'art director e amministratore delegato Gianni Giancola: il responsabile di sala è l'esperto Nico Lisco, il food è affidato al sapiente Giovanni Luzzi, la pizza gourmet a Vincenzo Florio (un consiglio? La pizza "Imbumat") che per la cronaca è anche presidente internazionale della Pizza Academy, e che dire dei drink del cocktail bar creati dalla genialità di Rossella Damato.GOTA Restaurant & Drink è e attenta al dettaglio, con un'offerta che accomuna di ristorazione e anche bar per aperitivi e after dinner.Tra arredi di fascino e vista mozzafiato, Gota propone una mixology di alta qualità, fra modernità e sapori di casa, dai grandi classici alle preparazioni più semplici pensate per un aperitivo in compagnia ma anche per una cerimonia importante come il matrimonio, elegante, lussuoso, raffinato e curato in ogni dettaglio.Ristorante da oggi, e poi spiaggia privata, terrazza e piscina: benvenuti nel GOTA.