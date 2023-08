Stop alle velocità elevate sul lungomare: arriva il Telelaser

Un fine settimana in maggiore sicurezza nella viabilità e nel traffico sul lungomare Cristoforo Colombo: in queste ore vengono infatti posizionate dalla Polizia Locale nuove forme di controllo Autovelox, più nello specifico uno strumento chiamato Telelaser. Il meccanismo dell'apparecchio utilizzato dagli agenti è in grado infatti di analizzare la velocità del veicolo sia quando si trovi in prossimità sia in lontananza, in modo tale da evitare il "gioco" di rallentare a pochi metri dall'apparecchio rilevatore e successivamente accelerare.Il nuovo dispositivo che indica la velocità dei veicoli è in grado di funzionare anche nelle ore notturne, ed è quindi è un grande passo in avanti per il controllo della velocità sul territorio cittadino.Quindi a partire dalla prossima settimana il segnale rotondo con sfondo bianco che indica il limite di 30 km/h dovrà essere rispettato, a patto che non si voglia incorrere ad una multa salata.