Agave, Adgi e Scuole  Baldassarre e Petronelli: omaggio alle Madri Costituenti

Powered by

Si è concluso nei giorni scorsi il percorso proposto dalle associazioni Agave e ADGI (associazione donne giuriste Italia) sulle Madri costituenti, in occasione dell'80° anniversario della Liberazione, con una manifestazione finale tenutasi nella scuola Baldassarre e organizzata dalla prof.ssa Silvia Barile che ha coinvolto le classi 3H guidata dalla prof.ssa Marta Ventura, 3M, guidata dalla prof.ssa Rossella Tresca e 3N guidata dalla prof.ssa Gabriella Tritta. Alla presenza del Dirigente Scolastico l, dott. Marco Galiano, dell'avv. Anna Chiumeo di ADGI e delle Avv. Roberta Schiralli, Alessandra Inchingolo e Matilde Cafiero di Agave con la presidente Antonietta Tarantini, accompagnata in un percorso verticale dalla classe 4E del 2° Circolo didattico "Petronelli", i ragazzi della Scuola Baldassarre hanno approfondito le tematiche, le vicende e le idee legate alle vite ed al fattivo contributo storico sociale delle Madri costituenti con rappresentazioni in musica e recital ispirati alle gesta delle 21 Madri della Costituzione.