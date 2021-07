Aggiornamento contagi covid a Trani: i casi scendono a 25

Un numero che fa ben sperare ma che non deve far abbassare la guardia

In linea con quello che è il trend nazionale, anche a Trani i contagi da Covid 19 si sono notevolmente ridotti: i casi attualmente positivi sono 25. Un numero che fa ben sperare ma che non deve assolutamente far abbassare la guardia: è bene, infatti, mantenere tutte le precauzioni per prevenire il contagio e quindi adottare il distanziamento, lavare spesso le mani e indossare la mascherina in ambienti chiusi o qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.