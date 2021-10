Aggiornamento Covid, 17 casi attualmente positivi a Trani

Numero in netto calo a fronte di un maggior numero di vaccinati

In netto calo la curva dei contagi da Covid-19 a Trani: secondo quanto riferito dal Comune, infatti, l'ultimo aggiornamento è pari a 17 casi attualmente positivi. Un dato del resto in linea col trend nazionale che vede un ribasso di contagi in tutta Italia a fronte di un crescente aumento del numero di cittadini vaccinati.