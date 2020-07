Aggredito per futili motivi da un gruppo di ragazzi, ferito un 54enne tranese

Futili motivi alla base di un'aggressione verificatasi nella serata di ieri, martedì 30 giugno, intorno le ore 21, nei pressi dell'area La Pietra a Trani. Vittima un uomo di 54 anni che è stato colpito con delle pietre e malmenato da un gruppo di ragazzi riportando un trauma cranico e ferite in volto. Non si sa ancora quale sia stata la scintilla che abbia poi portato all'aggressione fisica ma sembrerebbe sia stata preceduta da una discussione molto accesa.Il 54enne è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.