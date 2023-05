Aggressione nel Comune di Trani: ricoverato per malore funzionario di un ufficio tecnico

Brutto episodio avvenuto stamattina a Palazzo di Città, dove un funzionario di un ufficio tecnico è stato aggredito da un uomo. Pare che l'aggressione non abbia causato alcun danno fisico ma il malcapitato è stato colto da malore e portato per accertamenti in ospedale.L'aggressore è stato fermato da agenti della Polizia locale e della Guardia di Finanza che erano sul posto.Attualmente la persona aggredita è ancora ricoverata in ospedale.