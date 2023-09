Aggressione in Comune, la solidarietà della consigliera Ciliento

«In alcuni momenti la disperazione si trasforma in solitudine e in senso di abbandono, non possiamo permettere che questo accada»

«Ma mi hanno colpito le parole dell'assistente sociale che a nome di tutti coloro che lavorano in questo settore dice che la disperazione delle persone in questo momento storico è tanta ed è preoccupata perché andrà sempre peggio.

La disperazione è legata alla carenza di case e alla mancanza di lavoro o comunque di possibilità di sostegno. Tutti dobbiamo interrogarci su quali soluzioni trovare per dare risposte concrete a chi vive un disagio così delicato.

È necessario che il governo centrale intervenga con misure ben definite, ma tutte le istituzioni ai diversi livelli devono fare la loro parte.

Mi rendo conto che in alcuni momenti la disperazione si trasforma in solitudine e in senso di abbandono, non possiamo permettere che questo accada.

Infine, voglio esprimere gli auguri di buon lavoro al riconfermato dirigente Attolico e a tutti i dipendenti dei Servizi Sociali del comune».

«Esprimo piena solidarietà all'assistente sociale del comune di Trani e a tutti quei dipendenti pubblici che si trovano a subire violenze come quella che si è registrata nelle ultime ore. Ogni atto di violenza è sempre condannabile»: sono le parole della consigliera regionale in capo al PD, Debora Ciliento.