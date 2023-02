Aggressioni e rapine in centro, a Trani servizi straordinari della Polizia

Nei giorni scorsi, a Trani, sono stati effettuati, nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio denominati "Alto Impatto", una serie di controlli a persone ed a mezzi allo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità ed in particolare reati di carattere predatorio e lo spaccio di sostanze stupefacenti.Il servizio ha visto l'impiego di numerose pattuglie ed auto civetta della Polizia di Stato che hanno operato con il prezioso supporto di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale di Trani. L'attenzione delle Forze dell'Ordine si è concentrata soprattutto nell'area del centro cittadino, teatro nei giorni scorsi di alcuni episodi di aggressioni e rapine che hanno riguardato dei giovani destando l'attenzione dell'opinione pubblica. I controlli hanno avuto per oggetto anche locali ricettivi e circoli ricreativi e si sono protratti per Via San Giorgio, Piazza della Repubblica, Piazza Teatro e le vie limitrofe. Sono stati effettuati anche numerosi posti di controllo nelle aree di accesso alla città.L'attività si è conclusa con 99 persone controllate (di cui 20 con precedenti penali), 25 veicoli controllati, 2 esercizi commerciali. Sono state elevate 2 contravvenzioni al Codice della Strada a carico di utenti non in regola con la documentazione necessaria alla circolazione, mentre una persona è stata denunciata a piede libero per violazione in materia di immigrazione.Le attività in questione che hanno coinvolto la Polizia di Stato e quella Locale, hanno lo scopo di incrementare il senso di sicurezza attraverso la presenza delle Forze dell'Ordine sul territorio e verranno ripetute anche nei prossimi giorni.